Yarın okullar tatil mi? Gözler MEB'de! 25 Kasım Pazartesi kar tatili ilan edildi mi?

Yağmur Dinç

Kar yağışı, Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına aldı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

Trafik belirli bölgelerde durma noktasına geldi, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Bu kapsamda öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Peki 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil olacak? İşte MEB'den açıklama...

YARIN (25 KASIM 2024) OKULLAR TATİL Mİ

Ankara başta olmak üzere 23 Kasım Cumartesi günü etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'de birçok ilde etkisini göstermeye devam ediyor.

Ancak 25 Kasım Pazartesi günü için henüz 'Resmi' olarak tatil açıklamasında bulunan bir valilik bulunmuyor.