Yarın resmi tatil mi, yarım gün mü? 14 Temmuz 2025 bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte gözler, 14 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi.

2025 yılında 15 Temmuz’un salı gününe denk gelmesi, vatandaşlarda “Pazartesi de tatil mi olacak?” sorusunu gündeme getirdi.

Pek çok kişi, 15 Temmuz resmi tatili öncesinde 14 Temmuz’un idari izinle tatil ilan edilip edilmeyeceğini, kamu kurumlarının, bankaların, noterlerin ve diğer hizmet noktalarının açık olup olmayacağını araştırıyor.

Özellikle banka işlemleri, noter randevuları, resmi daire başvuruları veya kargo gönderileri gibi planlamalarını bu haftaya göre yapanlar için 14 Temmuz’un çalışma düzeni büyük önem taşıyor.

Peki, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü resmi tatil mi, yarım gün mü, yoksa tam mesai mi uygulanacak? İşte detaylar...

14 TEMMUZ 2025 TATİL Mİ

14 Temmuz, Türkiye’de resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle 2025 yılında 14 Temmuz Pazartesi günü, kamu ve özel sektör için normal mesai günü olarak kabul edilecek.

Tatil ya da yarım gün uygulaması söz konusu değil.

Bankalar 14 Temmuz Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olacak. EFT/havale gibi işlemler mesai saatleri içinde yapılabilecek.

Türkiye genelindeki noterler tam mesai düzeninde hizmet verecek.

Özel ve kamuya ait kargo şirketleri ile PTT şubeleri, pazartesi günü faaliyetlerine devam edecek.

14 Temmuz'da işlem günleri normal şekilde devam edecek.