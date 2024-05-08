Yaş çay fiyatı 2024 açıklandı mı, kaç TL oldu? Yaş çay taban alım fiyatı 2024! Çay yetiştirenlerin merakla beklediği yaş çay alım fiyatlarına dair aramalar hız kazandı. Peki, yaş çay fiyatı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? İşte taban fiyatı...

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Türkiye, çay üretiminde dünyanın ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2024 yılı yaş çay sezonunun başlamasıyla, 2024 yaş çay alım fiyatları gündeme geldi.

Özellikle Doğu Karadeniz'in en önemli gelir kaynaklarından biri olan yaş çayın 2024 yılında hangi fiyattan satın alınacağı merak konusu oldu.

2023 yılında kilo başına çay alım fiyatı 11.30 TL olarak belirlenmişti.

Peki, bu sene aş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı...

2024 yaş çay fiyatı açıklandı mı?

Yeni yaş çay sezonu ile beraber gözler de yaş çay taban fiyatlarına çevrildi. Ancak henüz yaş çay alım fiyatları belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı yaş çay taban fiyatlarının birkaç güne açıklanması bekleniyor.