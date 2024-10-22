Yaş farkı şaşırttı! İşte Süper Lig'de en genç ve en yaşlı teknik direktörler

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Süper Lig, bu sezon da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Rekabetin hiç eksik olmadığı ligde, deneyimli teknik direktörler genç isimlerle karşı karşıya geliyor.

Dikkat çeken isimlerden biri ise, Türk futbolunun efsanevi ismi Şenol Güneş.

LİGİN EN YAŞLI TEKNİK ADAMI

Türk futbolunun efsanevi ismi Şenol Güneş, Süper Lig’in en yaşlı teknik direktörü unvanına sahip.

72 yaşındaki Şenol Güneş’in ardından, 61 yaşındaki iki teknik direktör dikkat çekiyor: Fenerbahçe’nin başındaki ünlü Portekizli teknik adam José Mourinho ve Hatayspor’un yeni çalıştırıcısı Rıza Çalımbay.

SÜPER LİG'DEKİ EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖR

Daha genç kuşağa ait olan isimler arasında ise dikkat çeken teknik direktörler bulunuyor. En genç teknik direktör ise 37 yaşındaki Arda Turan.

Arda Turan’ı, 39 yaşındaki Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ve aynı yaşta olan Gaziantep çalıştırıcısı Selçuk İnan takip ediyor.

Sezon başında Beşiktaş’ın başına geçen 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst de, ligdeki genç teknik direktörler arasında.