Yaş sınırını unutun: Bu otomobil 14 yaşından itibaren kullanılabilecek!

Haber Merkezi

Toyota, şehir içi ulaşımı yeniden şekillendirebilecek yeni elektrikli konsept aracı FT-Me’yi tanıttı. Kompakt boyutları, çevreci yapısı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken bu minik elektrikli araç, şehir içi ulaşım için pratik ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

FT-Me, güneş enerjisiyle şarj olabilen tavanı sayesinde menzil konusunda ekstra avantaj sağlarken, tamamen elektrikli motoruyla sıfır emisyon hedefliyor.

Otomotiv devi, bu aracı özellikle kalabalık şehirlerde kolay manevra yapabilen, ekonomik ve çevre dostu bir mobilite çözümü olarak konumlandırıyor.

Otomotiv sektöründe tanıtıldığı andan itibaren ilgi odağı olan bu model bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşındaki gençlerin bile kullanabilme özelliğiyle öne çıktı.

TASARIMI İLGİ ODAĞI OLDU

Japon otomobil üretici Toyota genç yaşta kullanım imkanı ile dikkat çeken yeni aracının özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Tasarımıyla dikkat çeken FT-Me, 2,5 metre uzunluğu ile standart bir park alanının yalnızca yarısını kaplıyor.

Aracın tavanında bulunan küçük güneş paneli, Toyota’nın açıklamasına göre güneşli havalarda 30 kilometreye kadar ek menzil sağlayabiliyor.

Maksimum geri dönüştürülebilirlik hedeflenerek tasarlanan araç, geleneksel şehir içi araçlara kıyasla karbon ayak izini %90 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Dört tekerli elektrikli motorlu bisiklet kategorisinde değerlendirilecek olan bu model, iki kişilik kompakt bir yaşam alanı sunuyor.

Jet kasklarından ilham alınarak tasarlanan iç mekân, 14 inç jantlar ve siyah-beyaz renk kombinasyonu ile tamamlanıyor. Toyota, FT-Me’nin manevra kabiliyetinin ön planda tutularak geliştirildiğini vurguluyor.