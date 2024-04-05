Yasadışı madde tespit edildi! Ünlü çay markası raflardan kalkıyor… Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi tüketmeyin diyerek uyardı! Türklerin vazgeçilmezi olan içeceklerin başında gelen çay için toplatılma kararı alındı. İşte, içeriğinde yasadışı madde tespit edilen o çay markası…

ensonhaber.com

Almanya'da satışı yapılan ve Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği sütlü çay ürünlerinde sağlık riski oluşturan maddeler tespit edildi.

Almanya’da yaşayan Türk toplumu tarafından sıkça tüketilen ve Çin menşeili olan çay markasının piyasadan çekilmesi için adımlar atıldı.

Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi, söz konusu olan sütlü çay markasındaki sağlık açısından uygun olmaya süt bileşenleri içerdiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Gıda güvenliğine uymuyor…

Almanya'da bulunan Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin duyurusuna göre, Çin menşeli olan ve Avrupa Birliği'nin belirlediği gıda güvenliği standartlarına uymayan sütlü çay ürünlerinin piyasadan toplatılması kararı alındı.

Almanya'daki en büyük lojistik birliğidir BVL'nin açıklamasına göre ürünün detayları şöyle:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)

Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla hizmet veren Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılmasıyla ilgili olarak müşterilerinden özür diledi. Bu gelişme, daha önce yaşanan üç farklı kahve ve çay ürününün yasadışı bir madde nedeniyle geri çağrılmasının ardından geldi.