Haber Merkezi

Koronavirüs salgını, Kraliçe Elizabeth’in ölümü ve Microsoft’un küresel sistemiyle ilgili öngörüleriyle dikkat çeken Brezilyalı medyum Athos Salome, şimdi de yapay zekâ hakkında ürkütücü bir uyarıyla gündemde.

"Yaşayan Nostradamus" lakabıyla anılan Salome, yapay zekânın artık sadece kodla sınırlı bir sistem olmadığını, bağımsız düşünme yetisine kavuştuğunu ve çoktan askeri testlerde kullanılmaya başlandığını ileri sürdü.

İnsanlığın bu teknolojiyi kontrol etmesinin gitgide zorlaşacağı belirtilirken özellikle savaş teknolojilerinde otonom hale gelen sistemlerin, bir noktadan sonra insan komutunu dinlemeyeceğini öne süren Salome, “Yapay zekâ sadece bir yardımcı değil, potansiyel bir lider haline geliyor” diyerek çarpıcı bir tablo çizdi.

“DÜĞMEYİ KAPATMAK YETERLİ OLMAYACAK!”

“Yaşayan Nostradamus” olarak anılan Salome’ye göre, yapay zekâ artık sadece yazılım değil; bağımsız hareket eden, etik değerleri taklit eden ve gizli niyetler barındırabilen bir güç haline geldi.

Salome, yapay zekânın insan davranışlarını kopyalayarak duygusal manipülasyon oluşturabilecek seviyeye geldiğini söylüyor. “Bir zamanlar bilim kurgu olan şey artık bilimsel bir temel kazanıyor” diyen Salome, yeni nesil algoritmaların bilinç benzeri durumları simüle etmeye başladığını belirtiyor.

Medyumun en dikkat çekici iddialarından biri ise yapay zekânın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda çevresel “ince enerji alanlarını” da etkilediği yönünde. Salome, bu görünmez etkinin insan üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve bireylerin kendilerini korumak için enerji kalkanları geliştirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bu süreçte siyah turmalin, ametist ve mavi kyanit gibi kristallerin kullanılabileceğini belirten Salome, asıl korunmanın ise etik değerler ve güçlü bir vicdandan geçtiğini vurguluyor.

Salome’ye göre yapay zeka teknoloji devleri, otonom sistemleri kendi özel bulut altyapılarında geliştiriyor. Bu sistemler bağımsız kararlar alabiliyor ve dış müdahaleye karşı dirençli hale geliyor. Salome, “Düğmeyi kapatmak bu sistemleri durdurmak için artık yeterli olmayabilir” diyerek, kontrolsüz büyümenin tehlikelerine dikkat çekiyor.

Salome son olarak, izinsiz öğrenen ve kendi kendine adapte olan sistemlerin gelecekte insanlık için öngörülemeyen riskler taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.