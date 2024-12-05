Yastığın altına çörek otu koymak bakın ne işe yarıyor

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Çörek otu, tarih boyunca hem tıbbi hem de mistik amaçlarla kullanılan değerli bir bitki.

Nigella Sativa bitkisinden elde edilen bu küçük siyah tohumlar, sağlığımız üzerinde pek çok olumlu etkisiyle biliniyor.

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.

Ancak, çörek otunun faydaları yalnızca tüketimle sınırlı değil. Ritüellerde de sıklıkla kullanılır.

Özellikle yastığın altına çörek otu koyarlar. Peki bu ritüel ne işe yarar?

YASTIĞIN ALTINA ÇÖREK OTU KOYUN

Geleneksel yöntemlere göre, çörek otunun aromatik yağlarının uyku kalitesini artırdığı ve uykusuzluğu azalttığı söylenir.

Yastığın altına yerleştirilen çörek otunun yaydığı uçucu yağlar, rahatlama sağlayabilir ve zihni sakinleştirebilir.

Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Nemli çörek otları küf oluşumuna yol açabilir, bu nedenle temiz ve kuru şekilde kullanılması şart.