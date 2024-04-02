Yatakların kenarındaki bu etiket bakın ne işe yarıyor Yatağınızın kenarında bulunan büyük etiket birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Herkes bu etiketin amacını yanlış biliyor. Bakın aslında ne işe yarıyor...

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Her gün kullandığımız eşyaların içinde bilmediğimiz pek çok sır saklıdır.

İşte, yatağınızın kenarında bulunan büyük etiketler de bunlardan biri.

Birçoğunuz yatağın kenarında büyük bir etiket olduğunu fark etmişsinizdir.

Peki, bu etiketlerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bu etiketlerin sırrı açığa çıktı.

Yatak kenarlarında bulunan etiketlerin ne işe yaradığının öğrenince çok şaşıracaksınız.

Meğer bu işe yarıyormuş

Bazı ülkelerde yatakların kenarında büyük bir etiket bulunur ve üzerinde “Çıkarılması halinde kanuni olarak cezaya tabidir” yazısı bulunur.

Bu etiketler tüketiciler için konulmadı. Ya da çıkarılması halinde garanti bozulur gibi bir sebeple yapıştırılmadı.

1900’lerde imalatçılar dolgu olarak her şeyi kullanırdı. Hayvan tüyü, eski hastane yatakları veya giysiler...

O zamanlar ne kullandıkları onlar için önemli değildi. Katı yasalar gereği geri dönüşümlü malzemelerin kullanımını ve yeni ürün gibi satılmasını engellemek için bu etiketleri yapıştırma fikri bulundu.