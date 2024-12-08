Yatırımı o hisselere yapanlar kazandı! İşte, en çok kazandıran hisseler

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Yatırımı borsa üzerinden değerlendiren yatırımcıların geçtiğimiz hafta da en çok kazandıran hisseleri belli oldu.

Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,44 oranında değer kazanırken en çok kazandıran hisseler şaşırttı.

Bankacılık endeksinde kazanç yüzde 5, 86 oranındayken sanayi endeksinde ise kazanç yüzde 3,58 olarak belirlendi. Sektör endeksleri incelendiğinde ise açık ara en çok kazandıran sektör 9,81 ile gıda sektörü oldu.

O HİSSELER YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!

BIST 10 endeksine dahil olan hisseler arasında 2-6 Aralık haftasında kazandıkları değerle yatırımcısının yüzünü güldüren hisselerde listelendi. İşte, en çok değer kazandıran o hisseler:

1-Peker GYO (PEKGY): Yüzde 37,64

2- Coca-Cola (CCOLA): Yüzde 15,13

3- Anadolu Efes (AEFES): Yüzde 13,93