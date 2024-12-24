Hüseyin Topuz

Dini konular hakkında merak ettiklerini araştıran vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde sorularına cevap arıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?" sorusunu yanıtladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya verdiği yanıt ile vatandaşların meraklarını giderdi.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Soru

Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu cevabı

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı alimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber’in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.

Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen alimler de vardır. Şafii mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyari”, “cevaz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır.

Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyari vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir.