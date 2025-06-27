Yaylardan toplanıyor, kilosu 260 lirada satılıyor! Hem ilaç hem içecek olarak şifa dağıtıyor

Bahar yağmurları ile doğada kendiliğinden yetişen kır papatyaları hem ilaç olarak hem de içecek olarak tüketildiğinde adeta birer şifa kaynağı oluyor.

Manisa’nı Demirci ilçesine bağlı bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde kadınlar sabah erken saatlerde yaylalara çıkarak papatya hasadı yapmaya başladı.

Mayıs sonunda açmaya başlayan kır papatyaları temmuz ayına kadar toplanarak gelir kapısı olmaya devam ediyor. Öğle saatlerine kadar papatya mesaisi yapan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri, balkonlarında güneşe sererek kurutarak kilosu 260 TL’den satışını yapıyor.

MEŞRUBAT VE İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANIYOR

Papatyalar baş kısımlarından köklerine zarar vermeden toplamaya çalışıylıor. Bu sayede bitkiler gelecek sezon yeniden açıyor hem görüntüsüyle hem de kazancıyla yüzleri güldürüyor. Toplanan çiçekler evlerin balkonuna doğru yola çıkarken kurutulduktan sonra satışa çıkarılıyor.

Kurutulan papatyalar meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor.

Çoğunlukla mayıs sonu başlayan papatya hasatı haziran ayının sonu temmuz aynın başına kadar devam ediyor. 1-1,5 ay kadar devam eden papatya mesaisi hem bir gelenek hem de sosyal dayanışma olarak sürdürülüyor.