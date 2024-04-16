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Yaz tatili ne zaman 2024? MEB okulların kapanış tarihi

Yaz tatili ne zaman 2024? MEB okulların kapanış tarihi Ara tatilin akabinde okul sıralarına dönen öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. İkinci dönemi tamamlayacak olan öğrenciler ve öğretmenler, 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte MEB takvimi..