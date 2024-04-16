Yaz tatili ne zaman 2024? MEB okulların kapanış tarihi

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Nisan ara tatilinden dönen öğretmenler ve öğrenciler, 2023-2024 eğitim yılına devam ediyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatilini iple çeken vatandaşlar, karnelerini alarak yılı tamamlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim takvimini yayınlayarak dönem sonunu netleştirdi.
Bu kapsamda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin "okullar ne zaman kapanacak", "yaz tatili ne zaman" gibi sorular yanıt buldu.
Peki, karne günü ne zaman? 2024 yaz tatili ne zaman? Okullar hangi ay kapanacak? İşte tarihler...
Okullar ne zaman kapanacak 2024?
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma kapanacak
Yaz tatili ne zaman 2024?
14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.