Haberler



Bilgi



Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?

Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yaz tatili zaman başlayacak? İşte okulların kapanacağı o tarih...