Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?

Haber Merkezi
Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı.
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi.
Öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarih hakkında aramalarını hızlandırdı.
Okulların kapanacağı tarih son günlerde arama motorlarında en çok aranan konuların başında bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte merak edilen o tarih...
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.
Buna göre okulların kapanmasına 31 gün kaldı.