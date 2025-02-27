Yemeğin fazla yağı nasıl alınır? İşte en pratik yöntemler...

Hüseyin Topuz

Yemek yaparken bazen ölçüyü kaçırıp yemeğe fazla yağ ekleyebiliriz. Bu durum yemeğin lezzetini ve sağlıklılığını olumsuz etkileyebilir.

Ancak endişelenmeye gerek yok. Fazla yağı azaltarak yemeği kurtarmanın pratik yöntemleri var.

Basit ama etkili bu püf noktaları sayesinde yemekleriniz hem hafif hem de lezzetli olacak.

İşte fazla yağı gidermek için uygulayabileceğiniz en etkili çözümler!

Kağıt Havlu Yöntemi

Yemeğin yüzeyinde biriken fazla yağı almak için kağıt havluyu dikkatlice üzerine yerleştirin. Yağı çektikten sonra havluyu hemen çıkarın.

Buz Küpü Hilesi

Birkaç buz küpünü temiz bir kağıt havluya veya kepçeye koyarak yemeğin yüzeyinde gezdirin. Soğuk etkisiyle yağ katılaşacak ve kolayca toplanıp alınabilecektir.

Ekmek veya Marul Yaprağı Kullanımı

Bir dilim bayat ekmek veya marul yaprağı yağı emmek için yüzeye bırakılabilir. Birkaç dakika bekledikten sonra çıkarın.

Fazla Yağı Süzme

Eğer yemek çorba veya sos gibi sıvı bir kıvamdaysa, süzgeç veya kepçe yardımıyla fazla yağı alabilirsiniz.

Nişasta veya Un Ekleyin

Yemeğin kıvamına göre az miktarda nişasta veya un ekleyerek fazla yağı bağlayabilirsiniz. Bu, aynı zamanda yemeğin koyulaşmasını da sağlar.

Buzdolabında Bekletme

Yemeği soğutursanız, yağın üstte donarak bir tabaka oluşturduğunu göreceksiniz. Katılaşan yağı bir kaşıkla kolayca alabilirsiniz.

Bu yöntemlerle fazla yağlı yemeğinizi daha hafif hale getirebilirsiniz.