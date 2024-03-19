Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa tencere ondan atın, tuz sorununu kökten çözün… Yemek yaparken tuzu fazla kaçırdığımız durumlar olabiliyor. Özellikle de misafir geleceği zaman tuzu fazla kaçan yemek bir hayli can sıkıcı olabiliyor. İşte, tam da bu anda imdadınıza yetişecek bu yöntem fazla tuzu sünger misali çekecek…

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Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa tencere ondan atın, tuz sorununu kökten çözün…

Yemek yaparken bazı durumlarda tuzu ayarlamak mümkün olamayabiliyor. Fazla kaçırdığımız tuz yüzünden belki de saatlerinizi verdiğiniz ve sofralarınızı süsleyecek yemek ne yazık ki yenilmeyecek bir hal alabiliyor.

Yemeğin tuzunu fazla kaçırdığınızda uygulayabileceğiniz farklı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler yardımıyla özenerek hazırladığınız yemekler çöpe gitmeyecek ve sofralarınızı süslemeye devam edecek.

Tuzu fazla kaçan yemeğe ondan atın…

Yemeklerin tuzu fazla kaçtığında uygulayabileceğiniz birkaç farklı yöntem bulunuyor. Tuz sorununu bertaraf edeceğiniz bu yöntemler sayesinde bir daha tuz sorundan muzdarip olmayacaksınız.

Yemeğin tuzu fazla kaçtığında tencereye soyulmuş patates ekleyerek yemeği çöpe dökmekten kurtaracaksınız. Patatesin sünger etkisiyle fazla tuzu çekecek ve sonrasında yemeğin içerinden patatesi çıkartarak yemeğiniz sofralardaki yerini alacak.

Uygulayabileceğiniz diğer yöntemler ise, 1 yemek kaşığı sirke ve 3-4 damla limon da ekleyerek tuz sorununu çözmeniz mümkün olacak.