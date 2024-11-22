Yemeyen pişman oluyor! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kış aylarında adeta şifa dağıtıyor…

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Doğada kendiliğinden yetişen birçok bitki ve meyve sağlığınız için çeşitli faydalar içeriyor. Sağlık açısından sayısız faydasıyla bilinen Aydın dağlarında yetişen beşbıyık meyvesinde de hasat başladı.

Halk arasında muşmula olarak bilinen beşbıyık meyvesi pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. İlaçsız ve gübresiz kendiliğinden yetişen beşbıyık sağlığınız için adeta bir şifa deposu oluyor.

Kış aylarında toplanan meyve bağışıklığı güçlendirici etkileriyle biliniyor. Olgunlaşma seviyelerine göre fiyatları değişiklik gösteren meyve doğanın sunduğu mucizeler arasında yer alıyor.

ÇEKİRDEKLERİ BİLE FAYDA DAĞITIYOR!

Aydın dağlarında yetişen ve kış aylarında hasadı yapılan beşbıyık Pazar tezgahlarında yer almaya başlarken faydaları ile dikkat çekiyor.

Pazarda yoğun ilgi gören meyve hakkında konuşan esnaf Hasan Korkmaz beşbıyığın sağlık açısından adeta bir mucize olduğunu vurgulayarak, “Muşmulalarımız Aydın’ın Atça ilçesine bağlı Uzunlar köyünden geliyor. Tam bir şifa deposu. Çekirdekleri bile tüketilebilir, herhangi bir zarar vermiyor. Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Ayrıca A ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Kış aylarında hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de ağız ve boğazdaki bakterileri temizliyor.” dedi.

Olgunlaşma derecesine göre fiyat aralığı değişen meyve pazar tezgahlarında kilosu 50 ila 100 TL arasında alıcı buluyor. İlaçsız ve gübresiz olarak doğal olarak dağlarda kendiliğinden yetişen beşbıyık meyvesi tam olgunlaşmamış haliyle 50 TL’den tamamen olgunlaşmış haliyle ise 100 TL’den alıcı buluyor.