“Yemeyin” uyarısı yapıldı! Ünlü markanın dondurmaları raflardan kalkıyor

İngiltere’de süpermarket raflarında yer alan Unliver tarafından üretilen dondurmalar acil koduyla piyasadan çekiliyor.

Mini Milk Vanilyalı, Çilekli ve Çikolatalı Dondurma Çubukları üzerinde yapılan incelemelerde, ‘içindekiler’ bilgisinin İspanyolca yazılmış olması nedeniyle alerjisi olan tüketiciler için ciddi bir risk oluşturuyor.

Söz konusu ürünlerin içeriğinde süt bulunduğu ayrıca antep fıstığı, yer fıstığı ve soya içerebileceği ancak ambalaj üzerinde İngilizce olarak belirtilmediği için alerjisi olan kişilerin tüketmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

YEMEYİN UYARISI YAPILDI!

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), söz konusu ürün hakkında ulusal çapta bir uyarı yayınlayarak süt ve kuruyemiş alerjisi olan kişilerin ürünü kesinlikle yememesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu geri çağırma kapsamında yer alan ürünlerin, 35 ml'lik çubuk dondurmalardan oluşan 10'lu paketler olduğu belirtildi. Tüketicilere, ambalaj bilgileri İspanyolca yazılmış olan bu ürünlerin aşağıdaki parti numaralarına dikkat etmeleri çağrısı yapıldı:

Parti Kodları: L5123, L5126, L5127, L5128, L5129, L5141, L5142.

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi: 05/2027.