Yeni açıklama geldi! 20 bin öğretmen ataması ne zaman 2024? MEB duyurdu... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili merak edilenleri dair yeni açıklamalarda bulundu. Atanmayı dört gözle bekleyen öğretmenler, "20 bin atama ne zaman" sorusunu gündeme taşıdı. İşte son durum...

Haber Merkezi

Öğretmen atamaları, 2024 yılı için merak edilen gündemler arasında yer alıyor.

Türkiye’de sınava ve mülakatlara giren binlerce öğretmen adayı, 20 bin öğretmen atama sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Atamalarda yapılan sözlü mülakatlardaki değişiklik nedeniyle yargı sürecine taşınan durum atamaları öteledi. Binlerce kişiyi ve ailesini yakından ilgilendiren bu duruma karşı sürecin bir an önce tamamlanması beklenirken hükümet, yargıdan gelecek kararı bekliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı yeni açıklama ile durumu bir kez daha dile getirdi.

Açıklamasında olası riskleri de paylaşan Bakan Tekin, yeni açıklamalarda bulundu.

Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bu sene atama yapılacak mı 2024? İşte son detaylar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son açıklamasında şu anda atamalar için kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtti.

MEB’in süreci yakından takip ettiğini belirten Bakan Yusuf Tekin, “Biz Danıştay’da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Sağlıklı bilgi şu; yürütmeyi durdurma talebini reddetti, bazı kişilerin davalarını reddetti. Bu esasa ilişkin verilmiş bir karar değil. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız.” diyerek atamalarla ilgili son durumu aktardı.