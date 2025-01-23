Yeni ceza: Trafikte bunu yapanın ehliyeti yanacak

Yağmur Dinç

Trafikte çıkan kavgalar, her geçen gün artıyor.

Sürücüler, hayatları pahasına araçlarından inerek kavgaya tutuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu duruma engel olması beklenen yeni kararı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca sürücüyü ilgilendirecek değişiklik hakkında detay verdi.

ARACINDAN İNEN YANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak yeni mevzuata göre trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak.

Ayrıca asker uğurlama, düğün kutlaması vb. durumlarda silah sıkanlara ve trafiği kapatanlara ağır cezalar uygulanacak.