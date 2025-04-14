Yeni dalga geliyor… Tarih netleşti: Bu bölgeleri vuracak

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları, Perşembe günü için dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ülkemiz yeni bir hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Perşembe gününden itibaren yurdumuza giriş yapacak olan Afrika sıcak hava dalgası, özellikle bu dört bölgede hissedilecek.

27-32 DERECELERE ÇIKACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Perşembe günü ülkemize Afrika sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu.

Sıcaklıkların bazı bölgelerde 27-32 derecelere kadar çıkabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yavaş yavaş ısınma moduna geçiyoruz. Perşembeden sonra yurdumuza Afrika üzerinde sıcağımsı bir hava dalgası gelecek. Afrika'nın bu dalgası özellikle şu bölgelerde sıcaklıkları 27-32 derece bandına çıkaracak:

- Akdeniz

- Ege

- İç Anadolu

- Güneydoğu Anadolu”