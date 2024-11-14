Yeni gelinlerin gözdesi! Yeni charmlı altın bilezikler...İşte fiyatı

Yağmur Dinç

Estetik görüntüsüyle cezbeden aynı zamanda tam da yatırımlık olan ajda altın bilezikler, artık charmlarla süsleniyor.

Altın bilezik uçları, kuyumcu dükkanlarının yeni gözdesi oldu.

Özellikle yeni gelinlerin tercihi olan bu modeller, genç ve hoş duruşu yakalıyor.

Charmlı ajda altın bilezk fiyatları ise merak konusu.

İşte ortalama rakamlar...

CHARMLI AJDA BİLEZİK FİYATI 2024

Tek Charm Ajda Altın Bilezik, 23 gram ağırlığı ve 22 ayar saf altın ile ortalama 73 bin TL'den satışa sunuluyor.

Charm Ajda Harf Altın Bilezik ise 35 gram ağırlığı ve 22 ayar saf altın ile ortalama 118 bin TL'ye denk geliyor.

Charmlar ise tekli fiyatı ile 8-10 bin TL arasında değişiyor.