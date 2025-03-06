Yeni hava durumu raporu! Uzmanı uyardı: Sakın aldanmayın…

Haber Merkezi

Türkiye, son günlerde güneşli ve sıcak havaların etkisi altına giriyor.

Sıcaklıklar özellikle batı ve güney illerinde kendini iyice hissettirmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 81 il için yeni uyarı geldi.

Uzmanlar, güneşli havalara aldanmamamız gerektiğini belirtiyor.

HASTA EDEBİLİR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, gündüzleri sıcak havanın akşamları yerini soğuk havalara bırakacağını belirtti.

Vatandaşları hastalıklara karşı uyaran Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"İkinci bir duyuruya kadar, gündüzleri bahar tadında geceleri ise kış tadında sıcaklıklar yaşayacağız. Gündüz kıyafetiyle geceye kalan adaya veda edebilir, hasta olabilir. Yalancı bahara aman dikkat..."