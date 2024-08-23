Yeni polis alımları 2024: 32. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman?

Polis olma hayali kuranlar, amacına ulaşmak için Polis Akademisi'nden gelecek duyuruları bekliyor.
31. dönem POMEM için kadın ve erkek olmak üzere toplam 7 bin 500 aday alımı gerçekleşmişti.
Adaylar, 32. dönem POMEM başvurularını beklemeye başladı.
Başvuruyu kaçırmak istemeyenler sıklıkla "polis alımı ne zaman", "pomem 32.dönem başvuruları", gibi başlıkları araştırıyor.
Peki, 2024 polis alımları ne zaman? POMEM 32.dönem başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
POMEM 32. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN
32. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.
Önceki dönem başvuruları 04 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı. Yeni dönem başvuru süreçlerinin de aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor.
başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin resmi duyuru Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak.