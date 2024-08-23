Haberler



Bilgi



Yeni polis alımları 2024: 32. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman?

Yeni polis alımları 2024: 32. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman? Polis olmak isteyen adayların gözü kulağı POMEM'de! Peki, 32. dönem POMEM başvuruları başladı mı? Ne zaman başvurulacak? İşte detaylar...