Yeni sigorta sistemi geliyor! Hazırlıklar başladı, o kişileri kapsayacak…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan verilere göre nüfus artış hızında belirgin düşüşler yaşanıyor. Nüfus atışında yaşanan düşüş nedeniyle yaşlı nüfustaki artış belirgin derecede artış göstermiş durumda.

Hal böyleyken yaşlı nüfus özelinde çeşitli bakım sorunları da yaşanmaya başlıyor. Yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’tan önemli açıklamalar geldi.

Karakaş’ın Türkiye Gazatesi’nde yer alan yazısında yer verdiği açıklamalar gündem oldu. Yeni bir sigorta kolu üzerinde çalışmaların başladığına değindi. Karakaş yazısında yeni sigorta koluyla ilgili olarak, "Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı dâhil olmak üzere tüm plan ve programlarda “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası”nın ihdas edilmesine öncelik vermektedir.

Keza ülkemiz açısından hem hızla yaşlanan ve bakıma muhtaç kalacak olan vatandaşlarımız açısından hem de sosyal güvenlik sistemimiz düşünülerek şimdiden tedbir olarak hayati öneme sahip olan bu yeni bir sigorta kolu olmazsa olmaz bir zorunluluk hâline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

YAŞLILAR İÇİN YENİ SİGORTA!

Bakım gereken yaşlı ve engelli sayısının artması ve aile bireylerinin bakımı üstlenmek istememesi ile yeni sorunlar açığa çıkmaya başlamasının ardından hükümet, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir sigorta öngörüyor. 'Bakım Sigortası' olarak öngörülen yeni sigortada belli bir plan ve programa dayalı olacak.

Almanya’da 28 yıldır var olan bakım sigortasının Türkiye’de uygulanması yönündeki hazırlıklar yaşlı nüfus için yepyeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor.