Yeni takımı belli oldu! İşte Fatih Terim'in yeni adresi...

Hüseyin Topuz
Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.
Son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Fatih Terim'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab ile anlaştığı iddia edildi.
TRT Spor'dan Kutlu Akpınar'ın haberine göre Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim ile anlaştı.
Fatih Terim’in yarın İstanbul’dan ayrılarak imzayı atmak için Suudi Arabistan’a gideceği ifade ediliyor.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kutlu Akpınar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Fatih Terim, Al Shabab kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Yarın İstanbul’dan ayrılıyor."