Yeni trafik levhaları çıktı: 1 değil tam üç tane! Bakın ne anlama geliyorlar

Haber Merkezi

Fransa’da trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım daha atıldı. Her yıl binlerce kazanın yaşandığı otoyollarda, özellikle acil durum araçlarının müdahale süresini kısaltmak ve hayati riskleri en aza indirmek amacıyla, sürücülere yönelik yepyeni bir uygulama hayata geçirildi.

9 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte, ülke genelindeki otobanlarda “güvenlik koridoru” kuralını vurgulayan üç yeni trafik levhası kullanılmaya başlandı.

Fransız Ulaştırma Bakanlığı tarafından tasarlanan ve SR53a, SR53b ve SR53c kodlarıyla tanımlanan bu levhalar, sürücülere yalnızca bir trafik kuralını değil, aynı zamanda bir sorumluluğu da hatırlatıyor.

Levhaların amacı, özellikle kaza, yangın ya da tıbbi müdahale gibi acil durumlarda, ambulans, itfaiye ve polis araçlarına hızla yol açılması gerektiğini net bir şekilde anlatmak olduğu belirtiliyor.

UYMAYANA PARA CEZASI KESİLECEK

Trafik güvenliğini arttırmaya yönelik otoyollarda konumlandıran yeni levhalar sürücülere yavaşlamalar, uzaklaşmaları ve şerit değiştirmeleri (eğer mümkünse) konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu levhalar yaklaşık 300 metrelik aralıklarla yerleştiriliyor ve özellikle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde sürücüleri önceden uyararak refleks geliştirmelerini sağlıyor.

Bu levhaların bulunduğu noktalarda kurala uymayan sürücülere ise hem 135 Euro para cezası kesilecekken hem de sürücü puanı kaybı yaşamak zorunda kalacak. İlk testleri daha önce Fransa’daki yoğun trafik bölgelerinde yapılan uygulama artık ülke geneline yayılıyor.