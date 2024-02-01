Yeni trend: Bacaklarınıza çilek sürün, farkı görün Çilek görünümlü, diğer adıyla tavuk derisi görünümlü bacaklar hepimizin kabusu olabilir. Ancak doğru ürünler ve yöntemlerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün! Bu kürü düzenli olarak kullandığınızda farka inanamayacaksınız.

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Bacaklarınızdaki tüyleri aldıktan sonra ortaya çıkan o kırmızı, küçük lekeleri hiç fark ettiniz mi?

Halk arasında "çilek bacak" olarak adlandırılan bu durum, kadınların kabusu haline gelebiliyor.

Özellikle etek giydiğinizde dikkat çektiği için, bu lekelerin tedavi edilmesi isteği kaçınılmaz olabilir.

Yapılan araştırmalara göre, çilek bacaklar genellikle tüyleri almak için yanlış yöntemlerin uygulanmasından kaynaklanıyor.

Tüy köklerinin tahriş edilmesiyle ortaya çıkan bu durumun aslında sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığı öğrenildi. Ancak, bu görüntüden rahatsız olanlar için çözüm yolları mevcut.

Öncelikle, böyle bir sorunla karşılaşanlar için ölü deriyi temizlemek oldukça önemli.

Keselemek her zaman iyi bir seçenek olabilir, ancak evde hazırlayacağınız formüllerle bu görüntüyü daha da iyileştirebilirsiniz.

Çilek bacaklara çilekle veda edin!

Malzemeler;

· 1 su bardağı taze çilek

· Yarım limon suyu

· 2 yemek kaşığı doğal yoğurt

· 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı;

Taze çilekleri iyice yıkayın ve saplarını ayıklayarak bir kaba ekleyin

Üzerine yarım limonun suyunu sıkın.

Doğal yoğurdu ve balı da ekleyerek malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blender'dan geçirin.

Uygulama

Hazırladığınız karışımı temizlenmiş bacak bölgelerinize masaj yaparak uygulayın. Karışımın cilde nüfuz etmesi için 15-20 dakika bekleyin. Ardından durulayın ve cildinizi nemlendirin.

Taze çilekler, antioksidan özellikleriyle cildi besler ve görünümünü iyileştirir. Limon suyu, cildin yeniden canlanmasına yardımcı olurken, doğal yoğurt ve bal ise cildi nemlendirir ve pürüzsüzleştirir.