Yeni yapılandırma kararı alındı: Kredi kartı borcu yapılandırması nasıl yapılır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçlarının yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kredi kartı borç yapılandırması hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki kredi kartı borcu yapılandırma kararı nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları değiştirilmesi hakkında yeni bir tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya geçecek olan değişiklik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili Kurul kararı internet sitesinde duyuruldu.

Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kredi kartı borcu olan vatandaşlar tarafından konu hakkındaki detaylı aramalar hız kazandı. Peki kredi kartı borç yapılandırma kararı nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır?

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA KARARI NEDİR?

BDDK tarafından yayınlanan yeni karar sonrası bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirilecek. Bunun yanında borcunu daha erken kapatmak isteyenler de daha az vadeli yapılandırma yapabilecek.

Söz konusu kredi kartı borcu hesaplamaları vade oranlarına göre bankalar üzerinden gerçekleşecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurmasının gerektiği kredi kartı yapılandırma işleminde, yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Öte yandan BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti. TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

İHTİYAÇ KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

İhtiyaç kredileri ve kredi kartı borç yapılandırması ilgili bankalara gidilerek gerçekleştirilecek. Borçlunun yapılandırma işlemi için 1 yıl içinde başvurması gerekiyor.

Yapılandırma başvurusu için TC numarası yazılı kimlik ve çalışılıyorsa maaş bordrosunun alınması gerekiyor. Ancak söz konusu yeni kararda kredi kartı borcu yapılandırma sürecine yönelik detaylar henüz belli olmadı.

BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.