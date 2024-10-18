Yeni yasa yolda: Akraba evliliği yasaklanıyor

Haber Merkezi

İngiltere’de yayınlanan The Spectator dergisinde İsveç’teki kuzen evliliklerinin yarattığı riskler üzerine bir makale yayımlandı. Bu makale, İsveç hükümetini harekete geçmeye teşvik etti.

İsveç, kuzen evliliklerine yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır yasal olan kuzen evliliklerinin, göçmen toplulukların artışıyla birlikte daha yaygın hale gelmesi, hükümeti harekete geçirdi.

Gelecek yıl bu evlilikleri yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

İsveç'in komşusu Norveç, geçtiğimiz yaz kuzen evliliklerini yasaklamıştı ve bu adımın İsveç tarafından da takip edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, Danimarka’nın da benzer bir yasa çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor. İsveç hükümeti, bu yasakla birlikte toplumsal ve genetik risklerin azaltılmasını hedefliyor.

TEK SORUN DAĞLIK RİSKLERİ DEĞİL

İsveç hükümeti, kuzen evliliklerine karşı getirilecek yasağın sadece sağlık risklerini değil, aynı zamanda organize suçla mücadele hedefini de taşıdığını duyurdu.

Bu evliliklerin çocuklarda kalp kusurları ve gelişimsel bozukluklar gibi sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra, aile içi bağlılıkları artırarak suç çetelerinin güçlenmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Son yıllarda şiddet yanlısı çetelerin artışıyla mücadele eden İsveç, kuzen evliliklerinin bu yapıların yayılmasındaki etkisini de dikkate alıyor.

2022’de liberal-muhafazakâr bir hükümetin iş başına gelmesinin ardından çetelere karşı alınan önlemler hız kazandı.

Hükümet yetkilileri, kuzen evliliklerini yasaklamanın uzun vadede organize suç faaliyetlerini zayıflatabileceğine inanıyor.