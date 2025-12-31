Amorti ne kadar, kaç TL? 2026 amorti tutarı...

- Yılbaşı özel piyango biletinde "amorti" kazananlar, 2026'da 800 TL alacak.
- Çekiliş, 31 Aralık 2025 gecesi yapılacak.
- Amorti ikramiyesi kazanan numaralar, gece yarısı açıklanacak.
Yılbaşı MPİ bileti satın alanlar, şanslı numaraları bekliyor.
Çeyrek, yarım ve tam olarak satılan biletler, vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.
31 Aralık 2025 gecesi çekilecek olan sayılardan 2 tanesi, "amorti" olacak.
Biletine amorti isabet edenler de bir ödeme alacak.
Peki, amorti ne kadar 2026? Amorti ücreti kaç TL? İşte 2026 amorti tutarı...
AMORTİ TUTARI NE KADAR 2026
Son 1 rakamına göre amorti kazanan vatandaşlar, 2026 yılında 800 TL alacak.
Amorti ikramiyesi kazanan numaralar gece yarısı belli olacak.