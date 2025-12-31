Amorti ne kadar, kaç TL? 2026 amorti tutarı... Yılbaşı özel piyango biletine amorti çıkanlar, alacakları parayı merak ediyor. 2026 için belirlenen amorti tutarı, MPİ tarafından açıklandı. Peki; amorti ne kadar, kaç TL?