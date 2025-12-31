MPİ yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? MPİ 31 Aralık 2025 canlı yayın kanalı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı gecesinin en çok beklenen anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.

Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişinin heyecanı zirvede.

2026'nın çekiliş ikramiyesi 800 milyon TL.

Yılın son saatleri yaklaşırken, bilet sahibi vatandaşlar hem çekiliş saatini hem de canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

"MPİ yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?", "Büyük ikramiye hangi kanalda çekilecek?" soruları arama motorlarında üst sıralara tırmanırken, gözler 31 Aralık gecesine çevrildi.

Yeni yıla umutla girmek isteyenler için merak edilen tüm detaylar netleşti.

İşte 31 Aralık 2025 MPİ yılbaşı çekilişine dair saat, canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler...

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2025

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişi, her yıl olduğu gibi 31 Aralık 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

Gün boyu süren çekilişlerde amorti, teselli ve diğer ikramiyeler belirlenen saat aralıklarında çekilirken, büyük ikramiye çekilişi geceye doğru yapılacak.

MPİ yılbaşı çekilişi başlangıç saati: 18.30

Büyük ikramiye çekilişi: 23.30 – 24.00 arası

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA

Çekilişler, canlı yayınla izlenebilecek.

Vatandaşlar sonuçları hem televizyondan hem de dijital platformlardan anlık olarak takip edebilecek: TRT 1 ve Milli Piyango TV (YouTube)