Yer silme suyuna birkaç damla aseton damlatın, parkeler nasıl temizleniyor izleyin… Tırnaklardaki ojeyi temizlemek için kullanılan asetonlar meğer yer silme suyunun içine konulduğunda da mucizeler yaratıyormuş. Sizde yer silme suyuna birkaç damla aseton ekleyin ne parkeler nasıl temizleniyor izleyin…

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Ev temizliğinde yerler süpürüldükten sonra bir de mutlaka sinilir. Yerleri sildiğiniz suları hazırlarken çeşitli deterjanlar ekleyerek parkelerinizin daha temiz ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

İşte tam da bu nokta da yer silme suyuna ekleyeceğiniz çeşitli ürünün arasına artık asetonu da ekleme zamanınız geldi. Aseton her ne kadar içeriğindeki asidik yapısı ile tırnaklardaki ojeleri çıkarmak için kullanılsa da meğer yer silme suyunda da mucizeler yaratabiliyormuş.

Deriye zarar vermeyen bu kimyasal madde temizlik sırasında tercih edildiğinde hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını gördükten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Bakın suyun içine aseton katmak ne işe yarıyormuş…

Her ne kadar silip süpürseniz de parkeler gün içinde tozlanarak o temizliğin ardında ki parlaklığı kısa sürede kaybeder. İşte tam da bu noktada imdadınıza yetişen asetondan birkaç damla suya damlattığınızda parkeleriniz adeta ışıl ışıl olacak.

Aseton yüksek oranda çözelti olduğundan parke ve tahtaları hızla parlatır. Daha canlı ve yepyeni görünüm sağlar. Silme suyuna koyacağınız aseton sayesinde de parkeleriniz daha uzun süre toz tutmaz ve temiz görünür.