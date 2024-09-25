Yerken bir kere daha düşüneceksiniz! Meğer bu yiyecekler de sigara gibi nikotin içeriyormuş... Hemen her mutfakta bulunan ve çoğu kişinin severek tükettiği o yiyeceklerde en az sigara kadar nikotin içeriyormuş. İşte, içeriğinde doğal nikotin bulunduran yiyecekler...

Haber Merkezi

Tütün ürünlerinde bulunan nikotin bağımlılık yapıcı olan etkisiyle bilinir. Ancak nikotin sadece tütün ürünlerinde değil mutfaklarınıza bulunan ve severek tüketilen o yiyeceklerin içeriğinde de bulunuyormuş.

Hemen her evin mutfağında yer alan o yiyeceklerde doğal olarak bulunan nikotin tütün ürünlerinde bulunan nikotinin yanında oldukça masum ve bağımlılık yapacak seviyelere ulaşmıyor bile.

İçeriklerinde doğal olarak nikotin barındırıyor olsalar da bu oranın oldukça düşük olması o gıdaların sağlık açısından olan yararlarında herhangi bir olumsuzluk oluşturmuyor.

İŞTE DOĞAL NİKOTİN İÇEREN YİYECEKLER...

Uzman isim Markus Lindblad’ın verdiği bilgilere göre, nikotin aslında birçok sebzede bulunur. Özellikle patlıcan, yeşil biber ve domates gibi patlıcangiller familyasına ait bitkilerde ve patateslerde mikroskobik miktarlarda nikotin olduğu bilinir.

Günlük olarak tercih edildiğinde bu sebzelerden yaklaşık 1,400 nanogram nikotin tüketiyoruz. Örneğin, sıradan bir patatesten aldığınız nikotin miktarı 675 nanogram civarını buluabiliyor.

Ancak belirttiğimiz gibi sigara gibi tütün ürünlerinde bulunan nikotin oranın çok altında kalan bu oranlar herhangi bir bağımlılık oluşturmamasında da en büyük kanıtlarındandır.