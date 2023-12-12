Yerli Malı Haftası 2023 ne zaman, neler yapılır? Yerli Malı neden kutlanır? Okullarda "yerli malı bilinci" yaratmak amacıyla kutlanılan bu haftada neler yapılır sizler için derledik. İşte Yerli Malı Haftası tarihi ve önemi...

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Toplumların yerli malı bilincinin oluşması, gelecekleri açısından kıymetlidir.

1. Dünya Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'nde yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılmasına değinmiştir.

1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaktadır.

Yerli Malı Haftası özellikle okullarda coşkuyla kutlanıyor ve öğrencilerin ülkemizde yetişen ürünleri tanıması amaçlanıyor.

Peki 2023 Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün? Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır? İşte tarihi...

Yerli Malı ne zaman 2023?

Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Yerli Malı Haftası neler yapılır?

Yerli Malı Haftası etkinlikleri, yerel ekonomiyi destekleme, yerel üreticileri teşvik etme ve yerli ürünleri tanıtma amacını taşır.

İşte Yerli Malı Haftası'nda yapılacak bazı etkinlik önerileri:

Ürün Tanıtım Standları:

Yerel üreticilerin ve markaların ürünlerini tanıtmak için standlar kurabilirsiniz. Bu standlarda, yerel ürünlerin özellikleri, üretim süreci ve avantajları hakkında bilgi verilebilir.

Yerel Pazar Gezisi:

Yerel bir pazar veya çiftçi pazarını ziyaret ederek, orada bulunan yerel ürünleri tanıyabilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

Yerel Üretici Ziyaretleri:

Yerel üreticilere ziyaretler düzenleyerek, üretim süreçlerini gözlemleyebilir, üreticilerle sohbet edebilir ve yerel ürünleri daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

Yerel Lezzetler Yarışması:

Yerel restoranlar, aşçılar veya ev hanımları arasında yerel malzemelerle yapılan lezzetli yemeklerin yarıştığı bir etkinlik düzenleyebilirsiniz.

El Sanatları Gezisi

Yerel sanatçıların ve el sanatları üreticilerinin eserlerini sergileyebilecekleri bir etkinlik düzenleyebilirsiniz.

Okullarda ve Eğitim Kurumlarında Etkinlikler:

Okullarda yerel ürünleri tanıtan projeler, sergiler veya yarışmalar düzenleyerek, öğrencilere yerli malı kullanımının önemi hakkında farkındalık yaratabilirsiniz.

Yerel Malı Kampanyaları:

Yerli Malı Haftası'na özel indirim kampanyaları veya promosyonlar düzenleyerek tüketicileri yerel ürünleri tercih etmeye teşvik edebilirsiniz.

Paneller ve Konferanslar:

Yerel üretim, sürdürülebilirlik ve yerli ekonomi konularında paneller ve konferanslar düzenleyerek, bu konularda farkındalık yaratabilirsiniz.