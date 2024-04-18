Yeşil eriği tuzla yemek meğer hiçte masum değilmiş! Bakın eriği tuzla tüketince neler oluyormuş… Yaz aylarının gelmesiyle birlikte erik mevsimi de açıldı. Yaz meyveleri arasında belki de en çok sevilen yeşil erik bir de yanında tuz olduğunda yenmeden durulmaz. Ancak eriği bu şekilde yemek sanılan kadar masum değilmiş. Bakın tuzlu erik yemek nelere sebep oluyormuş…

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Vitamin içeriği yüksek olan erikte, A, B1, B2, B3, B6, C ve E vitaminleri bolca bulunur. Sağlık açısından bu kadar faydalı olan erik adeta yaz meyvelerinin sultanıdır.

İçeriğinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra magnezyum ve potasyum içeriğiyle de sağlığınız için oldukça faydalıdır. Özellikle düşük enerji içeriği, diyet yapanların da tercih ettiği bir meyvedir. 100 gram taze erik yaklaşık 70 kcal iken, aynı miktar kuru erik 210 kcal'dir

Sindirim sistemi problemlerine iyi gelen ve kabızlık sorunlarını hafifletmede etkili olan erik aynı zamanda idrar söktürücü özelliğine de sahiptir. Ayrıca erik, karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma gibi birçok hastalığa da şifa kaynağı olabiir. Özellikle mevsiminde bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.

Tuzla yiyenler dikkat…

Diyabet hastalarının taze erik tüketmesi önerilirken beraberinde tüketilen tuz hipertansiyon riskini artırabileceği ve böbrek sağlığına zarar verebileceğinde tuz ile tüketimine dikkat edilmelidir.

Sağlığınız için faydalı olan bu meyve, her ne kadar taze olarak, komposto, hoşaf veya reçel olarak tüketilse de sağlığınıza dikkat etmeniz bakımından tazesinin tuz ile tüketilmemesi gereklidir.

Hiper tansiyonu tetikleyici olabileceğinden ve böbrek sağlığına vereceği zararlardan ötürü yeşil eriği tuzla yemek yerine sade şekilde tüketmeniz faydalarından yararlanmanıza olanak sağlayacaktır.