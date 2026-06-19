Kanada, Katar'a gol olup yağdı

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FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi.

Kanada'nın Vancouver kentindeki mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanmayı başaran Kanada'nın gollerini 29, 45+3 ve 90+2. dakikalarda Jonathan David, 6. dakikada Cyle Larin, 64. dakikada Nathan Saliba ile 75. dakikada kendi kalesine Mohammad Naceur Mana attı.

KATAR 9 KİŞİ KALDI

Katar'da 33. dakikada Mohamed Ahmed ile 53. dakikada Assim Madibo, direkt olarak kırmızı kart gördü.

Madibo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda ciddi sakatlık yaşayan Kanadalı futbolcu Ismael Kone, 57. dakikada yerini Nathan Saliba'ya bıraktı.

KANADA PUANINI 4 YAPTI

Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yapan Kanada, gruptaki son maçını İsviçre ile oynayacak.

1 puanda kalan Katar ise Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.