Yılbaşı arifesi: 31 Aralık 2023 tatil mi, yarım gün mü? Yılın son günü olan 31 Aralık ile ilgili çalışanlar ve öğrenciler resmi tatil mi yoksa yarım gün mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık 2023 tatil mi? İşte yanıtı.

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2023 yılını uğurlamaya hazırlanan dünya, yeni yıla kucak açıyor.

Her yıl farklı bir güne denk gelen yılbaşı 2023 yılında pazar akşamı kutlanacak. 1 Ocak ise resmi tatil olacak.

Yılın son günü olan 31 Aralık ise tatil mi değil mi merak ediliyor. Kimisi "resmi tatil", kimisi "yarım gün tatil" derken asıl gerçek resmi tatiller takvimi ile netleşiyor.

Peki 31 Aralık 2023 resmi tatil mi? Yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yanıtları...

31 Aralık tatil mi?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olan 31 Aralık, yarım gün ya da resmi tatil olarak ilan edilmiyor.

Ancak bu sene pazar gününe gelmesi sebebiyle birçok kişi tatil yapmış olacak.