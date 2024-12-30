Yılbaşı gecesi alkol yasağı: Bu şehirlerde para cezası verilecek

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2025 yılına girerken, bazı şehirler yılbaşı gecesi için alkol yasağı getirme kararı aldı.

Bu yasaklar, özellikle güvenlik, asayiş ve halk sağlığını koruma amacıyla uygulanıyor.

Alkol satışının kısıtlanması ya da yasaklanması, kalabalıkların yoğun olduğu bölgelerde olası olumsuz durumların önüne geçilmesi için alınan önlemler arasında yer alıyor.

VENEDİK: GÜVENLİK İÇİN ALKOL KISITLAMASI

İtalya’nın ünlü kanal kenti Venedik, 31 Aralık akşamı saat 19:00’dan 1 Ocak sabahı saat 06:00’ya kadar kamuya açık alanlarda alkol tüketimini yasakladı. Ayrıca, bu süre zarfında cam şişelerde, kapalı kutularda ve kapaklı plastik şişelerde alkol satışı da yasaklanacak. Venedik’te dükkanlar ve barlar da alkol satışı yapamayacak.

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu önlemin güvenlik ve kamu düzenini sağlamaya yönelik bir adım olduğunu belirtti. Kuralları ihlal edenlere ise 25 ila 500 euro arasında ceza uygulanacak. Ayrıca, biber gazı taşıma yasağı da getirildi.

TOKYO: SHIBUYA VE SHINJUKU'DA KISITLAMALAR

Tokyo'nun popüler gece hayatı bölgelerinden Shibuya ve Shinjuku, daha önce Cadılar Bayramı döneminde alkol yasağı uygulamıştı. Şimdi ise, Shibuya bölgesi yıl boyunca akşam 6'dan sabah 5'e kadar halka açık yerlerde alkol içilmesini yasakladı. Bu adım, gürültü ve kontrolsüz davranışları engellemeyi amaçlıyor.

2020'den itibaren, Shibuya’daki ünlü geri sayım etkinliği de güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edilmişti. Ayrıca, yılbaşı gecesi için Shibuya’daki Hachiko heykelinin etrafına geçici bariyerler yerleştirilecek.

FRANSA'NIN STRAZBURG VE LYON ŞEHİRLERİNDE ALKOL YASAKLARI

Fransa'nın Strazburg şehri, 31 Aralık günü gece yarısından itibaren 1 Ocak sabahına kadar kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimini yasakladı. Ayrıca, 16 yaşından küçüklerin 31 Aralık akşamı 22:00 ile 1 Ocak sabahı 06:00 arasında sokaklarda bulunması yasak.

Lyon’da ise 31 Aralık akşamı saat 17:00’den, 1 Ocak sabahı saat 11:00’e kadar sokaklarda alkol tüketimi kısıtlandı. Alkol satışı ise akşam 8 ile sabah 9 arasında yasaklandı. Lyon’da ayrıca, havai fişeklerin satışı, taşınması ve bulundurulması 30 Aralık’tan 3 Ocak’a kadar yasaklanacak.