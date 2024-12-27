Yılbaşı gecesi bu renklerden uzak durun! Meğer uğursuzluğu mıknatıs gibi çekiyormuş

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Ülkelere göre farklılık gösteren yılbaşı gelenekleri oldukça şaşırtıcı olabilirken devreye giren astrologlar yılbaşı kutlamaları sırasında giyilen kıyafetlerin renkleri konusunda ilginç bir değerlendirme yaptılar.

Kutlama sırasında giyilecek kıyafet renklerini değerlendiren astrologlar uğursuzluk ve belayı adeta bir mıknatıs gibi çeken renkleri söylediler.

Çin takvimine göre 2025'in 'yeşil tahta yılan' yılı olacağına dikkat çeken astroglar, bir yıl boyunca mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmek için yılbaşı gecesi doğru kıyafet seçiminde bulunmanız gerektiğini aktarırken bakın hangi renklerden uzak durulması gerektiği aktardılar.

O RENKLERDE UZAK DURUN!

Yılbaşı gecesi giyildiğinde uğursuzluk getirdiğine inanılan renkler ise mor, siyah, gri, floresan ve kırmızı yer aldı.

Astrologlar bu renklerin negatif enerjiler taşıdığı ve yılanın intikam almasına neden olabileceği düşünüldüğünü aktardı. Özellikle mavi ve gök mavisi renklerin ise Çin kültüründe yılın son gününde giyilmesi yasak olan renkler olduğunu da vurguladılar.

Bu renkler yerine ise, kıyafet tercihinizi yeşil renkten yana kullanmanızın şans getireceğinin altını çizdiler. Yeşil renk doğayı, büyümeyi ve yenilenmeyi simgelediği için 2025'in enerjisiyle uyumlu olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda sarı ve turuncu gibi sıcak renklerin de şans getireceği belirtiliyor.