Yılbaşı illüzyonu: Farklı olan şekeri gören, şansı yakalıyor...

Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar, algımızı ve görsel becerilerimizi zorlayan, zihni büken görüntülerdir. Bu illüzyonlar, beynimizin bu karmaşık görsel bilgileri nasıl işlediği konusunda derin içgörüler sağlar.

Optik illüzyonları çözmek eğlencelidir ve yaratıcılığı ve ruhsal sağlığı artırmanın harika bir yolu olabilir.

Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması bilişsel yetenekleri artırabilir ve dolayısıyla yaşlı insanlarda bilişsel gerilemenin önüne geçebilir.

Gözleriniz ne kadar keskin?

Hemen öğrenin!

Kaynak: Brightside

Yukarıda paylaşılan görselde şeker kamışlarıyla dolu bir ızgara görülüyor.

İlk bakışta hepsi birbirine benziyor.

Hayır, değiller!

Şeker kamışlarından biri diğerlerinden farklı.

5 saniyede tuhaf bir baston şekeri bulabilir misin?

Gözlem yeteneğinizi şimdi test edin!

Resmi dikkatlice inceleyin.

Garip baston şekerini gördünüz mü?

Görsel becerileri en yüksek olan kişiler, diğer okuyuculardan farklı olarak, tuhaf şeker bastonlarını daha hızlı bulabilirler.

Resme son kez bakın.

Ve…

Zaman doldu.

Farklı olanı bulanlar tebrikler; sizin görüşünüz çok keskin.

Baston şeker bulamayanlar aşağıdaki çözüme bakabilirler.