Yılbaşı sofrasına dikkat! Bu yemekleri yemek uğursuzluk getiriyor

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Yeni yıl, dünyanın dört bir yanında farklı geleneklerle kutlanırken, Almanya'da yılbaşı sofrası oldukça özel bir anlam taşır.

Almanya'da, yılbaşı gecesi hazırlanan sofra, sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmaz, aynı zamanda o yılın nasıl geçeceğine dair batıl inançları da barındırır.

"Hangi yemeği yersek o yıl o şekilde geçer" inancı, Alman kültüründe sofra hazırlığının önemli bir parçasıdır.

Almanlar, yılbaşında belirli yiyecekleri tercih ederken, bazı yemeklerden ise kaçınırlar. Çünkü bazı yiyeceklerin şanssızlık getireceğine inanırlar.

BU YİYECEKLER ŞANSSIZLIK GETİRİYOR

İşte Almanların yılbaşı sofralarından uzak tuttuğu yiyecekler:

Kedi Balığı: Kızartılmış kedi balığının, yıl boyunca sadece artıklarla geçinmek anlamına geldiği düşünülür. Bu nedenle, kedi balığı yılbaşı sofrasında yer almaz.

İçi Boş Ekmek: Ekmekteki boşlukların, tabutu simgelediği kabul edilir. Bu yüzden, içi boş ekmek yemek, kötü şans getireceği düşünüldüğünden yılbaşı akşamında tüketilmez.

Istakoz ve Yengeç: Geriye doğru hareket edebilen bu kabukluların, yeni yılda ilerlemeyi engelleyeceği inancı vardır. Bu nedenle, istakoz ve yengeç gibi deniz ürünleri yılbaşı sofralarından uzak tutulur.

Tavuk: Kanatlı hayvanların iyi şansı uçuracağına inanılır. Bu sebeple, tavuk ve diğer kanatlı hayvanların eti yılbaşı sofrasında yer almaz.

Tofu, Pirinç ve Yumurta: Beyaz rengin ölümle ilişkilendirilmesi nedeniyle, tofu, pirinç ve yumurta gibi beyaz yiyecekler tüketilmez.

Sığır Eti: Sığırların otlarken hareketsiz kalması, yıl boyunca hareketsiz kalmak anlamına gelir. Bu nedenle, sığır eti yemek yılbaşı sofrasında kaçınılması gereken bir tercihtir.

Kırık Erişte: Erişte, sağlık ve uzun ömrü simgeler. Ancak, erişte kırık olduğunda şansın kırılacağına inanılır, bu yüzden kırık erişte yemek şanssızlık olarak kabul edilir.