Yılbaşı ücretleri dudak uçuklatıyor! İşte, ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler…

Haber Merkezi

Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar toplamda 5 gün sürecek.

Yabancı turistlere yönelik planlarda ise 24 Aralık'tan itibaren Avrupalı, 6 Ocak'tan itibaren de Rus turistlerle birlikte yoğunluğun artması bekleniyor. 24 Aralık'ta Katoliklerin, 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel kutlamaları, yılbaşı turizminin de iki hafta gibi bir süreye yayılmasına neden oluyor.

Yılbaşı kutlamalarıyla gündem olan oteller sahne ücretleriyle de şaşırtmaya devam ediyor. Sahne alacak ünlüden ünlüye değişen miktarlar dudak uçuklatmaya devam ediyor.

İŞTE ÜNLÜLERİN SAHNE ÜCRETLERİ

Gülşen: 8 milyon (Kıbrıs)

Özcan Deniz: 6 milyon (Kıbrıs)

Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)

Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)

İrem Derici: 3.5 milyon (Kıbrıs)

Kenan Doğulu: 7 milyon (Kıbrıs)

Ajda Pekkan: 7 milyon (İstanbul)

Berkay: 5 milyon (İzmir)

Alişan: 3 milyon (Kıbrıs)

Aşkın Nur Yengi: 5 milyon (Sapanca)

Candan Erçetin: 5 milyon (Antalya)

Mustafa Sandal: 4.5 milyon (Kıbrıs)

Derya Bedavacı: 4 milyon (İzmir)

Funda Arar: 5 milyon (Kıbrıs)

Hülya Avşar: 2 milyon (İstanbul)

Hande Yener: 6 milyon (Kıbrıs)

Linet: 6 milyon (Kıbrıs)

Serkan Kaya: 6 milyon (Kıbrıs)

Sıla: 6 milyon (Kıbrıs)