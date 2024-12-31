Yılbaşı yemeğinden önce 1 kaşık için, gece boyu rahat edin

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Zonguldak’ta Diyetisyen Gizem Güneş, yaklaşan yılbaşı öncesinde sağlıklı beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Güneş, yılbaşı akşamı ağır yemeklerin sindirimini kolaylaştırmak için bir kaşık elma sirkesi tüketilmesini önerdi.

Elma sirkesinin mideyi rahatlatmaya yardımcı olduğunu belirten Güneş, ayrıca yılbaşı menüsünün lif ve protein ağırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Özellikle akşam yemeğinde bu besin öğelerine yer verilmesinin, hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de gece boyunca rahat uyku uyumaya yardımcı olacağını belirtti.

YEMEKTEN YARIM SAAT ÖNCE TÜKETİN

Sindirimi kolaylaştırmak için ipuçları veren Güneş, “Kendimizi gündüzleri aç bırakmıyoruz. Akşam yüksek kalori öğünler alınacaksa akşama kadar aç beklemek gibi bir hataya düşülmemeli. Gündüz kalori açısından dengeli ve sağlıklı geçsin. Özellikle lif ve protein ağırlıklı öğünlerle akşam yemeği hazırlanmalı. Mutlaka iki saat öncesinde ara öğün yaparak akşama daha güvenli girilmesinde fayda var. Onun dışında çorba ve salatadan başlamak yine daha keyifli hale getirir günü. Çünkü mide hacmini ne kadar artırırsak o kadar kötü içerikli besinlerden uzak kalırız. Yine öğünden yaklaşık yarım saat önce bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketirsek yine sindirimi biraz daha kolaylaştırabiliriz” dedi.

Kızartmalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer daveti biz hazırlıyorsak fırınlanmış, buğulama, haşlama gibi pişirme yöntemleri kullanılabilir. Ama bir yere davetliysek yine kızartmalardan uzak kalınmalı. Ne yediğimizi bilmemiz çok önemli. Yine daveti biz hazırlıyorsak mutlaka salata ve sebze çeşitlerini olabildiğince çeşitlendirerek soframızı renkli hale getirebiliriz. Fakat davete gidiyorsak tabağın yarısı sebze ağırlıklı olursa daha keyifli bir akşam geçirmemizi sağlayabiliriz”