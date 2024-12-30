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Yılbaşı kutlamalarına saatler kala milyonlarca vatandaş tarafından 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde toplu taşımada uygulanacak olan sefer saatleri ve ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde vatandaşlar tarafından son gelişmeler merakla takip ediliyor.

Gelişmeler tüm hızıyla takip ediliyorken, otobüs, metro, metrobüs, finiküler, tramvay, Şehir Hatları Vapurları ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama dikkat çekti. Peki, Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma tarifesi nasıl olacak?

OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu taşımayla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı metro hatları ücretsiz olacak.

Buna göre, 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.