Yılda 2 kez yapın, buzdolabınızı ömürlük kullanın...

Yağmur Dinç

Yiyeceklerimizi sakladığımız beyaz eşya buzdolabı, her ev için hayati öneme sahiptir.

Buzdolabının düzgün çalışması ve en iyi performansı vermesi için bazı bakım rutinlerini de atlamamak gerekir.

İçi dışı olmak üzere buzdolabı temizliğine özen gösterirseniz daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz.

Özellikle bu detayı, yılda 2 kez yapmak ısınmasını ve bozulmasını engelleyecektir.

MOTOR TEMİZLİĞİ

Buzdolabının arkasındaki bobinleri (kondansatör) yılda bir veya iki kez tozdan arındırmak, soğutma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar.

Öncelikle buzdolabınızın fişini çekin ve arka tarafına geçin.

Motor kapağını açarak biriken tozları süpürge yardımıyla çekin. Ardından nemli bir bezle silin ve kapatın.

Fişi takarak geri çalıştırın. Yılda bir-iki kez tekrarlamak yeterli olacaktır.