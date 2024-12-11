Yıldız Holding’den dev satış! İşte, 48 milyon dolara satılan şirketin yeni sahipleri

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alan Yıldız Holding geçtiğimiz günlerde rekor bir bedelle iştiraki olan Ufuk Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş’nin satışını gerçekleştirdi.

Sağlık, enerji, finans, gayrimenkul ve medya alanında önemli bir yere sahip olan şirkete gerçekleştirilen satış gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketin yaptığı bu sürpriz yatırım sektörde alanını giderek genişletmesinin adımı olarak görüldü.

YENİ SAHİPLERİ ŞAŞIRTTI!

Yıldız Holding’in bir iştiraki olan ve danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat gibi çeşitli alanlarda hizmet veren Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş (Ufuk Yatırım), yapılan anlaşma ile Lydia Holding'in mülkiyetine geçti.

Lydia Holding, söz konusu satın alma için Yıldız Holding’e 48 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 713 bin TL) ödeme yaptı.

Yapılan anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, "Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketlerinden biri olan Yıldız Holding ile uyumlu bir şekilde hareket ederek Ufuk Yatırım’ı satın almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu satın alma, uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir adımıdır" ifadelerini kıllandı.