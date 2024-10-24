Yılın Futbolcusu Ödülü adayları açıklandı! Süper Lig’te forma giyen o isimde listeye dahil oldu...

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından her yıl düzenlenen yılın futbolcusu ödülleri için 2024 yılı adayları belli oldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunca 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarının yer aldığı liste paylaşıldı.

Futbolseverlerin merakla beklediği 30 başarılı ismin yer aldığı listede Süper Lig ekiplerinden olan Galatasaray’ın yıldız ismi de yer aldı.

Geçtiğimiz yılın ödül sahibi olan Erling Haaland’ın da yer aldığı listede yer alan futbolcular bakım kimler oldu.

İŞTE YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI

Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid

Kylian Mbappe - Fransa - Paris Saint-Germain/Real Madrid

Erling Haaland - Norveç - Manchester City

Phil Foden - İngiltere - Manchester City

Bukayo Saka - İngiltere - Arsenal

Jamal Musiala - Almanya - Bayern Münih

Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen

Rodri - İspanya - Manchester City

Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

Declan Rice - İngiltere - Arsenal

Martin Ødegaard - Norveç - Arsenal

Harry Kane - İngiltere Bayern Münih

Cole Palmer - İngiltere - Chelsea

William Saliba - Fransa - Arsenal

Ruben Dias - Portekiz - Manchester City

Nico Williams - İspanya - Athletic Bilbao

Toni Kroos - Almanya - Real Madrid

Dani Olmo - İspanya - RB Leipzig/Barcelona

Dani Carvajal - İspanya - Real Madrid

Fabian Ruiz - İspanya - Paris Saint-Germain

Cody Gakpo - Hollanda - Liverpool

Vinícius Júnior - Brezilya - Real Madrid

Federico Valverde - Uruguay - Real Madrid

Rodrygo - Brezilya - Real Madrid

Lautaro Martínez - Arjantin - Inter Milan

James Rodríguez - Kolombiya - São Paulo/Rayo Vallecano

Ademola Lookman - Nijerya - Atalanta

Victor Osimhen - Nijerya - Napoli/Galatasaray

Akram Afif - Katar - Al Sadd

Alphonso Davies - Kanada - Bayern Münih