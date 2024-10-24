Yılın Futbolcusu Ödülü adayları açıklandı! Süper Lig’te forma giyen o isimde listeye dahil oldu...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından her yıl düzenlenen yılın futbolcusu ödülleri için 2024 yılı adayları belli oldu.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunca 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarının yer aldığı liste paylaşıldı.
Futbolseverlerin merakla beklediği 30 başarılı ismin yer aldığı listede Süper Lig ekiplerinden olan Galatasaray’ın yıldız ismi de yer aldı.
Geçtiğimiz yılın ödül sahibi olan Erling Haaland’ın da yer aldığı listede yer alan futbolcular bakım kimler oldu.
İŞTE YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI
Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid
Kylian Mbappe - Fransa - Paris Saint-Germain/Real Madrid
Erling Haaland - Norveç - Manchester City
Phil Foden - İngiltere - Manchester City
Bukayo Saka - İngiltere - Arsenal
Jamal Musiala - Almanya - Bayern Münih
Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen
Rodri - İspanya - Manchester City
Lamine Yamal - İspanya - Barcelona
Declan Rice - İngiltere - Arsenal
Martin Ødegaard - Norveç - Arsenal
Harry Kane - İngiltere Bayern Münih
Cole Palmer - İngiltere - Chelsea
William Saliba - Fransa - Arsenal
Ruben Dias - Portekiz - Manchester City
Nico Williams - İspanya - Athletic Bilbao
Toni Kroos - Almanya - Real Madrid
Dani Olmo - İspanya - RB Leipzig/Barcelona
Dani Carvajal - İspanya - Real Madrid
Fabian Ruiz - İspanya - Paris Saint-Germain
Cody Gakpo - Hollanda - Liverpool
Vinícius Júnior - Brezilya - Real Madrid
Federico Valverde - Uruguay - Real Madrid
Rodrygo - Brezilya - Real Madrid
Lautaro Martínez - Arjantin - Inter Milan
James Rodríguez - Kolombiya - São Paulo/Rayo Vallecano
Ademola Lookman - Nijerya - Atalanta
Victor Osimhen - Nijerya - Napoli/Galatasaray
Akram Afif - Katar - Al Sadd
Alphonso Davies - Kanada - Bayern Münih