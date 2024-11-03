Yılın kelimesi olarak seçildi! İşte, yılın kelimesi ‘brat’ın anlamı...

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2024 yılının sonunda yaklaşırken İngiliz merkezli Collins Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçildi. Seçilen kelime, bu yıl İngiliz şarkıcı Charli XCX'in müzik listelerinin zirvesine yerleşen albümüyle gündeme gelmişti.

Sosyal medyada adeta fenomeleşen kelime için Collins Sözlüğü, "brat"in yalnızca başarılı bir albüm olmadığını aynı zamanda küresel çapta ses getiren kültürel bir fenomen olduğunu vurguladı.

Yılın sözcüğü olarak seçilmesinin ardından anlamı hakkındaki araştırmalarda başladı. Bakın “brat” ne anlama geliyormuş.

CHARLİ XCX’le ünlendi!

İngiliz şarkıcının albümü sonrası dünya genelinde kullanılmaya başlanılan “brat” kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı.

Sözlük tarafından yayınlanan anlamına göre arsız ve şımarık anlamına gelen kelimenin anlamı şarkıcıya göre, "biraz dağınık olan, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" anlamına geliyor.

Şarkıcı TikTok hesabında "brat" kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımlamıştı.