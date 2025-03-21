Yılın otomobilleri belli oluyor! O otomobiller dünyasının en değerli modelleri...

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Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan “Dünyada Yılın Otomobili” (WCOTY) yarışmasının 2025 yılı finalistleri belli oldu!

Sektörün en yenilikçi ve iddialı modelleri arasından sıyrılarak finale kalan araçlar, tasarım, performans ve teknoloji açısından yılın en iyisi olma unvanı için yarışacak.

Bu yılın finalist listesi otomobil severleri heyecanlandırırken, listedeki modellere sahip olanlar adeta şanslı hissedecek.

Toplamda altı farklı kategoride değerlendirilecek olan otomobiller 16 Nisan’da New York Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek olan törende ilan edilecek.

KIYASIYA REKABET BAŞLADI!

Söz konusu “Dünyada Yılın Otomobilleri” yarışmasında, BMW X3 sadece ana kategoride yarışırken, Hyundai Inster ve Kia EV3 birden fazla ödül için rekabet edecek.

Elektrikli otomobil kategorisinde Hyundai Inster ve Kia EV3, Porsche Macan Electric ile karşı karşıya gelirken, Hyundai Inster ayrıca BYD Seagull ve MINI Cooper Electric ile “Dünyada Yılın Şehir Otomobili” ödülü için yarışacak.

Kia EV3, tasarım alanında da iddialı. Model, “Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edecek.

Lüks segmentte ise Porsche Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile rekabete girecek. Spor otomobil tutkunları ise BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT arasındaki çekişmeli mücadeleyi merakla bekliyor.